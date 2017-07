News

Der Kita-Einstieg kann teuer werden.

Sind Anmelde- oder Aufnahmegebühren bei Kindertagesstätten erlaubt?



Die erste Freude über den Kita-Platz kann sich bei Eltern schnell wieder trüben. Vor allem wenn zusätzlich zu den Beiträgen, die in vielen Bundesländern zu zahlen sind, eine Anmeldegebühr anfällt. Insbesondere Kitas in freier Trägerschaft erheben eine solche. Eine bundeseinheitliche Rechtsvorschrift, die das unterbindet, gibt es nicht. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) regelt unter § 90 nur ganz allgemein, dass Betreuungseinrichtungen Kostenbeiträge festsetzen können. Wie die Gebühren im Einzelnen geregelt werden, obliegt den Bundesländern. Und dort sieht es ganz unterschiedlich aus: "In Berlin und Hamburg halten die zuständigen Behörden es beispielsweise aufgrund der dortigen Rahmenvereinbarungen mit den freien Trägern für nicht zulässig, Verwaltungskosten per Anmeldegebühren den Eltern zu übertragen", erklärt der auf Kita-Recht spezialisierte Berliner Rechtsanwalt Lars Ihlenfeld. Neben Anmeldegebühren können noch weitere Zusatzkosten auf die Eltern zukommen, etwa für pädagogische Extraangebote wie musikalische Früherziehung oder Yoga. Hier schieben jedoch einige Landes-Kita-Gesetze einen Riegel vor. Eltern sollten auf jeden Fall stets den Betreuungsvertrag ihrer Kita genau studieren und gegebenenfalls beim zuständigen Kreisjugendamt weitere Erkundigungen einholen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

