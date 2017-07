News

11. Juli 2017 Im Gespräch



Handytelefonieren kann Hirntumore auslösen



Handytelefonieren kann Hirntumore auslösen, erklärt der baubiologische Berater Wolfgang Maes.

Foto: privat



Ein Gericht im italienischen Ivra hat kürzlich häufiges Handytelefonieren als Ursache für einen Gehirntumor bei einem 57-jährigen Kläger und somit als Berufskrankheit anerkannt. Ob Mobiltelefone Krebs auslösen können, erklärt unser baubiologischer Berater Wolfgang Maes.



ÖKO-TEST: Hirntumor durch Telefonieren, kann das sein?



Wolfgang Maes: Das kann sein. Dass Handystrahlen einen Tumor oder Krebs auslösen und forcieren können, ist seit vielen Jahren bekannt. Viele Menschen, besonders jene, die ihr Festnetz abgemeldet haben, telefonieren einige Stunden täglich mit dem Handy oder Smartphone. Und auch wenn nicht telefoniert wird und das Mobiltelefon am Körper oder in Körpernähe platziert wird, gibt es mehr oder minder ausgeprägte Strahlenbelastungen.



ÖKO-TEST: Welche Beweise gibt es für Krebs durch Handystrahlung?



Wolfgang Maes: Der Zusammenhang wurde zigfach wissenschaftlich untersucht und bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat elektromagnetische Mikrowellen von Handys und anderen Funkgeräten bereits 2011 zum möglichen Krebsrisiko erklärt. Nach Auswertung zahlreicher Studien rät die WHO, auf Mobiltelefone zu verzichten, wann immer es möglich ist. Sie kategorisiert die Funkwellen in die gleiche Gefahrenklasse wie etwa krebserregende und krebsverdächtige Chemikalien und Schwermetalle.



ÖKO-TEST: Was raten Sie im Umgang mit Handys?



Wolfgang Maes: Greifen Sie lieber zum kabelgebundenen Festnetz und schalten Sie Ihr Mobiltelefon möglichst oft aus. Telefonieren Sie so wenig wie möglich mobil und verschicken Sie lieber Kurznachrichten, für die Sie das Gerät nicht an den Kopf halten müssen. Nutzen Sie so wenig Apps wie möglich, denn viele Apps verstärken die Funkaktivität. Telefonieren Sie möglichst nur im Freien und schon gar nicht in Tiefgaragen, Kellern, Aufzügen und im Auto. Bei schlechter Verbindung strahlt das Handy stärker. Tragen Sie kein eingeschaltetes Gerät direkt am Körper und halten Sie es beim Verbindungsaufbau weg.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet