10. Juli 2017 Dinkel: nicht immer gleich Untersuchung der Universität Hohenheim



Dinkel: nicht immer gleich.

Zwölf Sorten Dinkel kennt man in Deutschland. Aber nicht jede ist gleichermaßen für die professionelle Herstellung von Brot oder Kuchen geeignet. In einem aufwendigen Versuch zu den Back- und Geschmackseigenschaften von Dinkel hat die Universität Hohenheim begonnen, die Unterschiede zu charakterisieren und Testsysteme für die Praxis zu entwickeln. "Ein Ziel unserer Studie war, der Bäckereibranche Hinweise an die Hand zu geben, wie sie Dinkel gezielter einsetzen können", sagt Studienleiter Dr. Friedrich Longin. Für den privaten Nutzer habe das keine Konsequenzen. Dinkelteig benötige lediglich etwas mehr Wasser und höhere Backformen für die Standfestigkeit.

