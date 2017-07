Auf Hawaii bahnt sich eine Revolution in der Kosmetik-Gesetzgebung an: Senator Will Espero hat in dem US-Inselstaat einen Gesetzesentwurf eingebracht, in dem er ein Verbot von Sonnenschutzmitteln mit dem chemischen UV-Filter Oxybenzon (Benzophenone-3) für Hawaiis Strandbesucher anstrebt. Als Alternative könnten Sonnenhungrige Produkte mit den mineralischen UV-Filtern Titandioxid oder Zinkoxid verwenden. Oxybenzon, wie es in vielen handelsüblichen Sonnenschutzprodukten steckt, wird unter anderem für die massiven Schäden an Hawaiis Korallenriffen verantwortlich gemacht. In Esperos Gesetzesentwurf heißt es, dass die Substanzen bei jungen Korallen zu DNA-Schäden, Verformungen und Ausbleichen führen können. Das erschwere es den Korallen zusätzlich, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. ÖKO-TEST wertet einige chemische UV-Filter bereits seit Langem wegen ihrer potenziellen hormonellen Wirksamkeit ab.

+ + + 10. Juli 2017 + + +

Auf Hawaii bahnt sich eine Revolution in der Kosmetik-Gesetzgebung an: Ein Gesetzesentwurf strebt ein Verbot von Sonnenschutzmitteln mit dem chemischen UV-Filter Oxybenzon (Benzophenone-3) für Hawaiis Strandbesucher an.

+ + + 27. Juni 2017 + + +

Gore Fabrics, Hersteller von Gore-Tex-Produkten und gleichzeitig Zulieferer für bekannte Outdoormarken wie The North Face und Mammut, will künftig keine ökologisch bedenklichen PFCs mehr in seinen Produkten einsetzen.

+ + + 22. Juni 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat?

+ + + 15. Juni 2017 + + +

Die schwedische Chemikalienbehörde (Kemi) hat Modeschmuck untersucht: Fast zwei Drittel der Produkte überschreiten die Grenzwerte für Blei und Cadmium. Deutsche Behörden hatte bereits Ende 2016 ähnliche Ergebnisse gemeldet.

