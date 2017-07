News

07. Juli 2017 FSME durch Roh-Ziegenmilch Ansteckung über Nahrungsmittel



FSME durch Roh-Ziegenmilch?

Foto: NiDerLander/Fotolia.com



In Baden-Württemberg hat sich eine Familie an frischer, unbehandelter Ziegenmilch mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) angesteckt. Damit ist in Deutschland erstmals eine Infektion nach dem Verzehr von mit dem FSME-Virus befallenen Rohmilchprodukten bekannt geworden. Nach aktuellem Kenntnisstand schützt eine FSME-Impfung auch vor einer Ansteckung über Nahrungsmittel, berichtet das Landesgesundheitsamt Stuttgart. Es sei außerdem davon auszugehen, dass von Produkten aus pasteurisierter Milch keine Ansteckungsgefahr ausgehe.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet