05. Juli 2017 Fisch aus Onlineshops oft verdorben Untersuchung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe



Foto: azure 1/Shutterstock



Frischer Fisch aus dem digitalen Netz? Das ist offenbar gerade in den Sommermonaten ein Problem, wie das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe im vergangenen Jahr anhand von zehn online bestellten Fischproben herausfand. Im Einzelnen waren vier von fünf gekühlten Proben bei Anlieferung zu warm – trotz eines Transportes in Styroporboxen und mit Kühlelementen. Ein Räucherlachs und eine geräucherte Forelle wurden ganz ohne Kühlung geliefert. Sie wiesen Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius auf. Ein Tiefkühlbarsch war während des Transportes aufgetaut. Die mikrobiologischen Untersuchungen am Ende der Verbrauchsfrist fielen – wen wundert’s – wenig erfreulich aus: Vier von zehn Fischen waren komplett verdorben und ein weiterer zeigte bereits Ansätze von Verderb. Keiner der überprüften Onlinelieferdienste hatte die Kühlkette eingehalten.

