Wer an Baumwolle denkt, denkt an ein Naturprodukt. Dabei schadet Baumwolle aus konventionellem Anbau Umwelt und Mensch erheblich. Etwa durch den massenhaften Einsatz von Pestiziden, denn Baumwollpflanzen sind extrem anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Also lieber zu Bio-Baumwolle greifen? Immerhin bieten mehr und mehr Unternehmen, allen voran die Textilriesen C&A und H&M, Kleidungsstücke aus nachhaltiger Produktion an. Ökologisch hergestellte Baumwolle zu Discounterpreisen – geht das überhaupt? Ist ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle ein Bio-T-Shirt? Und wie zuverlässig sind die verschiedenen Standards? ÖKO-TEST beantwortet die wichtigsten Fragen.

Gore Fabrics, Hersteller von Gore-Tex-Produkten und gleichzeitig Zulieferer für bekannte Outdoormarken wie The North Face und Mammut, will künftig keine ökologisch bedenklichen PFCs mehr in seinen Produkten einsetzen.

Gefragt – geantwortet: Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat?

Die schwedische Chemikalienbehörde (Kemi) hat Modeschmuck untersucht: Fast zwei Drittel der Produkte überschreiten die Grenzwerte für Blei und Cadmium. Deutsche Behörden hatte bereits Ende 2016 ähnliche Ergebnisse gemeldet.

Gefragt – geantwortet: Stimmt es eigentlich, dass Parfüm nur begrenzt haltbar ist?

Natürliche Textilien - Wer an Baumwolle denkt, denkt an ein Naturprodukt. Dabei schadet Baumwolle aus konventionellem Anbau Umwelt und Mensch erheblich. Also lieber zu Bio-Baumwolle greifen? Immerhin bieten viele Unternehmen Kleidung aus nachhaltiger Produktion an.



Aus die Maus? Noch lange nicht - Tierversuche für Kosmetika sind seit 2013 in der EU verboten. Doch es gibt Schlupflöcher und in Ländern wie China bleiben Tests an Kaninchen, Ratte & Co. vorerst sogar Pflicht.



Trockenshampoos - Unter 15 getesteten Trockenshampoos aus Puder und Spray sind neun tatsächlich auch mit einem "sehr gut" als Testsieger hervorgegangen. Insgesamt gesehen ist das recht positiv.



