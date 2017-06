News

27. Juni 2017 Ohne bedenkliche Substanzen Verzicht auf per- und polyfluorierte Chemikalien



Gore-Tex-Produkte sollen künftig ohne per- und polyfluorierte Chemikalien auskommen.



Gore Fabrics, Hersteller von Gore-Tex-Produkten und gleichzeitig Zulieferer für bekannte Outdoormarken wie The North Face und Mammut, will künftig keine ökologisch bedenklichen PFCs mehr in seinen Produkten einsetzen. Der Verzicht auf die sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC), die zwar Wasser und Schmutz abweisen, aber im Verdacht stehen, hormonell wirksam zu sein und Krebs zu erregen, soll in zwei Stufen bis zum Jahr 2023 erfolgen. Andere Hersteller sind da schon weiter: Nach eigener Auskunft verzichtet Sympatex seit jeher auf PFC. Die Outdoormarke Vaude will bis 2020 die komplette Kollektion PFC-frei herstellen.

( oet )

