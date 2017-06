News

23. Juni 2017 In Zahlen 5,2 Milliarden Euro an finanziellen Anreizen



Eiopa ist die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung.



5,2 Milliarden Euro an finanziellen Anreizen und Vergütungen zahlen Fondsgesellschaften nach Angaben der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa an Versicherungsunternehmen. Grund genug für Eiopa, diese Vergütungen näher unter die Lupe zu nehmen. Denn sie haben oft nachteilige Wirkungen für Kunden. Nicht nur dass rund 70 Prozent der Versicherer diese Rückvergütungen nicht offenlegen. Rund 60 Prozent geben sie zudem nicht oder nur unzureichend an die Kunden weiter. Das führt oft zu hohen verdeckten Kosten. In einigen Fällen wird sogar die Fondsauswahl bei Fondspolicen dadurch beeinflusst.

