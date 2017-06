Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat? Hinter "Cradle-to-Cradle", übersetzt: von der Wiege bis zur Wiege, steckt die Idee eines Warenkreislaufes, bei dem kein Müll anfällt und die Produkte recycelt werden können. Die Modekette C&A hat im Juni T-Shirts auf den Markt gebracht, die nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren hergestellt und zertifiziert worden sind. Nach eigener Aussage habe C&A als weltweit erster Modehersteller die zweithöchste von fünf Zertifikatsstufen erreicht. "Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn Unternehmen wie C&A, die vom Massenkonsum abhängen, sich im Bereich Kreislaufwirtschaft engagieren", sagt Dr. Sabine Ferenschild vom Südwind Institut. Sie bemängelt aber, das Sozialstandards selbst bei der höchsten Zertifikatsstufe nicht erfüllt würden. "Cradle-to-Cradle ist ein Umweltsiegel in Reinform, das durch sozial aussagefähige Labels ergänzt werden müsste, um als nachhaltig zu gelten." Zudem gebe es bei Textilien oft technische Probleme beim Recycling, die eine Kreislaufwirtschaft schwierig machten. So habe auch kein textiles Produkt die höchste Zertifikatsstufe erreicht.

Kosmetik / Körperpflege / Mode

Neueste Testberichte











































News

+ + + 22. Juni 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat?

+ + + 15. Juni 2017 + + +

Die schwedische Chemikalienbehörde (Kemi) hat Modeschmuck untersucht: Fast zwei Drittel der Produkte überschreiten die Grenzwerte für Blei und Cadmium. Deutsche Behörden hatte bereits Ende 2016 ähnliche Ergebnisse gemeldet.

+ + + 17. Mai 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Stimmt es eigentlich, dass Parfüm nur begrenzt haltbar ist?

+ + + 10. Mai 2017 + + +

Studie: Mehr als die Hälfte aller Deutschen entsorgt abgelegte Klamotten in der Altkleidersammlung, weil sie damit zum Umweltschutz beitragen wollen. Wichtiger als der Naturschutz ist vielen aber die soziale Komponente.

Aktuelle Themen

Aus die Maus? Noch lange nicht - Tierversuche für Kosmetika sind seit 2013 in der EU verboten. Doch es gibt Schlupflöcher und in Ländern wie China bleiben Tests an Kaninchen, Ratte & Co. vorerst sogar Pflicht.



Trockenshampoos - Unter 15 getesteten Trockenshampoos aus Puder und Spray sind neun tatsächlich auch mit einem "sehr gut" als Testsieger hervorgegangen. Insgesamt gesehen ist das recht positiv.



Kleidergrößen -



Vegane Kleidung - Baumwolle, Fleece, Mikrofaser und Kunstleder, aber auch Hanf, Kork und Algen: Textildesigner experimentieren mit pflanzlichen Stoffen und synthetischen Fasern. Ob Kleider, Taschen und Schuhe – immer mehr Labels bieten vegane Kleidung über Onlineshops an.