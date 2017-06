News

20. Juni 2017 Mehr Geld für wie viel mehr Tierwohl? Das staatliche Tierwohlsiegel



Mehr Geld für wie viel mehr Tierwohl? Diese Frage stellt sich beim staatlichen Tierwohlsiegel.

Foto: Dusan Petkovic/Shutterstock



Das dürfte keine Überraschung sein: Fleisch, das künftig mit dem staatlichen Tierwohlsiegel gekennzeichnet wird, soll teurer werden. Das kündigte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) an. Mehr Platz und bessere Haltungsbedingungen seien nun mal nicht für 2,99 Euro das Kilo zu haben, sagte er. So weit, so nachvollziehbar. Allerdings greift das, was bisher über die Kriterien des Tierwohlsiegels bekannt gegeben wurde, vielen Tierschützern zu kurz: Es sei kaum mehr, als das Gesetz ohnehin fordere. Deswegen sind Tierschutzorganisationen wie der Tierschutzbund und "Vier Pfoten" aus den Beratungen über das Label ausgestiegen und distanzieren sich davon.

( oet )

