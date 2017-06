News

12. Juni 2017 So sehen die Deutschen die Umwelt Umfrage von von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt



Wie sehen die Deutschen die Umwelt?



90 Prozent der Deutschen halten den Umwelt- und Klimaschutz für ein sehr wichtiges oder eher wichtiges Problem. Das ist eines der Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsumfrage "Umweltbewusstsein in Deutschland 2016" von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt. Immerhin 85 Prozent beurteilen die Umweltqualität in ihrer eigenen Stadt oder Gemeinde als "sehr gut" oder "recht gut". Die weltweite Umweltqualität hingegen schätzen 92 Prozent als "eher schlecht" oder "sehr schlecht" ein. Als besonders bedrohlich erleben die Befragten Plastikmüll in den Weltmeeren und die Abholzung von Wäldern. 65 Prozent sind wenig oder überhaupt nicht überzeugt davon, dass wir in Deutschland die Probleme, die aus dem Klimawandel resultieren, bewältigen können. Und zwei Drittel finden, dass die Bundesregierung "nicht genug" oder "eher nicht genug" für den Umwelt- und Klimaschutz tut.



