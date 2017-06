Ernährung / Essen / Trinken

News

Antibiotikaresistente Keime sind durch Geflügelfleisch auf den Menschen übertragbar. Das teilt das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) mit. Umweltschützer kritisieren seit Langem, dass die Antibiotika-Gabe in Ställen sehr riskant ist.

+ + + 01. Juni 2017 + + +

Die mit Abstand meisten Eier in Deutschland werden von Hühnern in Bodenhaltung erzeugt. Laut Statistischem Bundesamt waren dies 2016 Eier von insgesamt 25,5 Millionen Hennen. Darauf folgen die Freilandhühner und die Legehennen in ökologischer Haltung.