Das neue Verpackungsgesetz stößt bei vielen Umweltverbänden auf Ablehnung. "Das Gesetz ist zu lasch, um beim Ressourcenschutz einen echten Schritt voranzukommen", sagt etwa NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. So wird im Gesetz zwar eine Mehrwegquote von 70 Prozent bei Getränkeverpackungen gefordert, Sanktionsmöglichkeiten gibt es aber nicht. Auch hat der Gesetzgeber auf eine einheitliche Wertstofftonne für ganz Deutschland verzichtet. Damit sei effektives und flächendeckendes Wertstoffrecycling nicht möglich.

+ + + 29. Mai 2017 + + +

+ + + 22. Mai 2017 + + +

Führende Umweltverbände sehen das jüngst vom Bundestag verabschiedete Düngegesetz kritisch. Sie bezweifeln, dass unerwünschter Nährstoffeintrag ins Grundwasser signifikant reduziert wird.

+ + + 19. Mai 2017 + + +

Das Wuppertal Institut hat einen Onlinerechner entwickelt, mit dem Nutzer ihren Rohstoffverbrauch berechnen können. Mit eingerechnet werden weggeworfene Lebensmittel, Fleischkonsum, die Art der Getränke, aber auch Wohnen, Verkehr und Urlaubsgewohnheiten.

+ + + 18. Mai 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Muss eine übergewichtige Katze ein spezielles Futter bekommen?

