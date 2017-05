News

10. Mai 2017 Als Naturschutz Abgelegte Kleidung weggeben



Für den Naturschutz und aus sozialen Gründen geben Deutsche ihre abgelegte Kleidung weg.

Foto: matka_Wariatka/Shutterstock



Mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland (54 Prozent) entsorgte abgelegte Klamotten in der Altkleidersammlung, weil sie damit zum Umweltschutz beitragen wollen. Das zeigt eine Studie des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE). Wichtiger als der Naturschutz ist vielen aber die soziale Komponente: 88 Prozent der Befragen werfen Hose, Jacke & Co. in die Container, um hilfsbedürftige Menschen oder karitative Einrichtungen zu unterstützen. In Deutschland werden laut BVSE jährlich 1,01 Millionen Tonnen Altkleider gesammelt, 54 Prozent werden in ihrer ursprünglichen Form, also als Altkleider, verwertet.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet