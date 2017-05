News

05. Mai 2017 Umfrage zeigt Klimaskepsis in Deutschland Das European Perception of Climate Change Project



Eine Umfrage des European Perception of Climate Change Project zeigt eine Klimaskepsis in Deutschland.

Foto: moodboard/iStock/Thinkstock



16 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass sich das Weltklima ändert. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage eines internationalen Projekts zum Klimawandel. In den anderen drei befragten Ländern war diese Zahl jeweils geringer (Frankreich: 6 %, Norwegen: 4 %, Großbritannien 12 %). Besorgt über den Klimawandel zeigten sich etwa zwei Drittel der Deutschen. Dass der Klimawandel wahrscheinlich einen großen Einfluss auf sie persönlich haben wird, sagt rund die Hälfte derer, die glauben, dass sich das Klima ändert. Das European Perception of Climate Change Project hatte im Sommer 2016 jeweils mehr als 1.000 Menschen in den vier Ländern befragt – auch zur Akzeptanz verschiedener Energieträger. Gegenüber Atomenergie haben demnach 14 Prozent der Deutschen eine positive Meinung, unter den Briten sind es 40 Prozent. http://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf

