News

+ + + 04. Mai 2017 + + +

Der Bundestag hat Carsharing gesetzlich geregelt. Dadurch können nun entsprechende Autos gekennzeichnet werden, damit sie Sonderrechte wie Parkgebührenbefreiung erhalten. Umweltverbände sehen Carsharing bei allen Vorteilen aber auch kritisch.

+ + + 02. Mai 2017 + + +

Von 402 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland haben 35 noch keine Bio-Tonne eingeführt. Das berichtet der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Laut NABU sind die Gründe dafür vielfältig.

+ + + 28. April 2017 + + +

Mitsprache bei der EU-Agrarpolitik (GAP): Der zuständige Kommissar Phil Hogan befragt EU-Bürger im Internet, wie die rund 60 Milliarden Euro Subventionen zukünftig verteilt werden sollen.

+ + + 26. April 2017 + + +

Die Wetterfestigkeit von Outdoorkleidung ist häufig mit dem Einsatz von Chemie erkauft. Wem die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Schadstofffreiheit wichtig sind, dem sollen bzw. wollen zwei Label weiterhelfen: Bluesign und Fair Wear Foundation.

Aktuelle Themen

Abzocke im Internet - Ein falscher Klick und schon schnappt die Internet-Falle zu: Ahnungslose Surfer denken, sie nehmen an einem Gewinnspiel teil oder laden sich kostenlose Software herunter. In Wahrheit schließen sie ein Abo ab oder tappen in überteuerte Dienstleistungen.



Das Konzept Carsharing - Rechnet man zusammen, was das geliebte Auto vor der Haustür im Jahr an Spritkosten, Wartung und Versicherungen verschlingt, stellt sich schnell die Frage, wie wirtschaftlich das eigene Gefährt ist. Carsharing verspricht eine Alternative.



Eine Welt ohne Plastik? - Ob Spielzeug, Babywindel, Zahnbürste, Kleidung oder Fahrradhelm: Plastik, wohin das Auge blickt. Alles landet irgendwann auf dem Müll – und damit in der Umwelt. Kann man auf Kunststoffe verzichten? Gibt es eine Welt ohne Plastik?



Dick und dumm? - Hormonbedingte Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Verdächtigt werden Chemikalien, denen wir im Alltag praktisch nicht entkommen können. Was wissen wir wirklich über diese Stoffe?