03. Mai 2017 Falsche Hinweise auf Alufolie Abmahnung durch die VZ Schleswig-Holstein



Säure- und salzhaltige Lebensmittel sollten nicht in Alufolie verpackt werden.

Weil zu viel Aluminium im Körper das Nervensystem schädigt, muss auf die Verpackung von Alufolien der Warnhinweis, dass die Folie nicht in Kontakt mit säure- und salzhaltigen Lebensmitteln kommen darf. Die verharmlosende Ergänzung "Die an Lebensmittel abgegebenen Aluminiumbestandteile sind nicht gesundheitsschädlich" ist seit 2015 unzulässig. Dennoch hat die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein Ende 2016 in Onlineshops noch diese Sätze gefunden, woraufhin sie die Drogerien Dm und Rossmann abmahnte. Mit Erfolg, die Anbieter haben erklärt, das zu unterlassen.

