21. April 2017 Siegel oder nicht Siegel Das ist hier die Frage



Foto: Africa Studio/Shutterstock



In unserem Matetee-Test im Februar fiel auf: Von sieben Bio-Matetees tragen nur drei das EU-Bio-Siegel. Das hat einen bestimmten Grund. Die EU-Öko-Verordnung kann nicht auf Mate angewendet werden. Auf Nachfrage erklärt das Regierungspräsidium Karlsruhe: "Die Grundlage des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind die römischen Verträge von 1960. Damals spielte Mate überhaupt keine Rolle in der EU. Deshalb wurde er auch nicht in den Katalog von Erzeugnissen aufgenommen, für die eine gemeinsame Agrar-Marktordnung vorgesehen wurde." Zu überprüfen, ob ein EU-Logo unrechtmäßig verwendet wird, liegt bei den Kontrollstellen der Bundesländer. Und die handhaben das teilweise unterschiedlich. Ein Kriterium für die Beurteilung kann auch die Frage sein, ob Verbrauchertäuschung vorliegt. Und das ist nun mal eine sehr subjektive Einschätzung.

( oet )

