18. April 2017 Viel Macht in wenigen Händen Konzernatlas 2017



Viel Macht in wenigen Händen: der aktuelle Konzernatlas.



Einige wenige globale Konzerne bestimmen heute die großen Trends im Lebensmittelbereich. Und es werden immer noch weniger. Das zeigt der unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlichte Konzernatlas 2017. Geplante Megafusionen wie die der Saatgut- und Agrarchemiekonzerne Bayer und Monsanto haben weitreichende Konsequenzen. So könnten nach den Fusionen am Ende drei Konzerne mehr als 60 Prozent des kommerziellen Saatguts vertreiben und so Produkte, Preise und Qualitäten diktieren.

( oet )

