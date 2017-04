Themen



03. März 2017 03. März 2017

Trockenshampoos

So haben wir getestet

Natürliche Basis: Hauptbestandteil der Trockenshampoos ist ein natürlicher Fettabsorber, meist übliche Speisestärke.

Der Einkauf

Trockenshampoo gibt es inzwischen von fast allen Anbietern von Haarpflegeprodukten. Auch die Drogeriemarktketten haben Eigenmarken im Angebot. Sogar H&M führt ein Trockenshampoo – eines von zwei zertifizierten Naturprodukten unter den insgesamt 15 Trockenshampoos im Test. Gezahlt haben wir dabei von 1,45 Euro für 200 Milliliter eines Sprays bis zu stolzen 22,95 Euro für 56 Gramm eines Pulvers.



Die Inhaltsstoffe

Trockenshampoos sollen nicht nur den Talg auf der Kopfhaut binden, sondern auch die Haare frischer wirken lassen. Entsprechend arbeiten alle Hersteller mit Parfüm. Wir haben die Produkte daher auf allergisierende Duftstoffe und künstlichen Moschusduft analysieren lassen. Weitere Untersuchungen bei Kosmetika umfassen umstrittene halogenorganische Verbindungen und bedenkliche Formaldehyd/-abspalter.



Weitere Mängel

Hierunter fallen PVC und andere chlorierte Verbindungen, die in Kunststoffteilen der Verpackung, etwa Verschlusskappen, stecken können. Auch Umverpackungen, die weder Glas schützen noch mehrere Teile enthalten, sind unserer Ansicht nach überflüssig und werden daher als Weiterer Mangel abgewertet.



Die Bewertung

Keine abwertungsrelevanten Inhaltsstoffe und nur so wenig Verpackung wie nötig: Das führt in allen Testergebnissen zur Bestnote „sehr gut“. Fragwürdig ist, wenn Produkte mit allerhand zusätzlicher Inhaltsstoffe aufgehübscht werden, obwohl der eigentliche Wirkstoff natürlicher Herkunft ist – Stärke etwa findet sich in fast jedem Küchenschrank.





Links



Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet