News

10. Februar 2017 Gefragt - geantwortet Super-süße Kindermüslis "ohne Zuckerzusatz"



Müsli ist ein Beispiel für das Versteckspiel mit Zucker. Cerealien, die speziell für Kinder vermarktet werden, sind sehr viel süßer.



Ich bin auf der Suche nach einem Kindermüsli mit wenig Zucker. Gibt es so etwas überhaupt?



Der Gesamtzuckergehalt ist im Kleingedruckten auf der Verpackung zu finden. Die Aufschrift "ohne Zuckerzusatz" hilft wenig weiter, um zuckerarme Kinderlebensmittel ausfindig zu machen. Denn: Mithilfe von Zutaten wie getrockneten Rosinen, Bananenchips oder Fruchtdicksaft "zaubern" die Hersteller solche Müslis oft trotzdem zuckersüß. Eine Faustformel zum Erkennen eines weniger zuckerhaltigen Müslis wäre: In der Nährwerttabelle auf der Packungsrückseite ist ein Gesamtzuckergehalt von nicht mehr als 18 Gramm pro 100 Gramm angegeben. Am günstigsten ist aber Trick 17: Kaufen Sie zarte Haferflocken und dazu etwas Obst, Nüsse und Naturjoghurt. Das mögen auch kleine Süßzähne.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet