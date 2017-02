News

09. Februar 2017 "Zauberpilze" sollen Krebspatienten helfen Studien aus den USA



"Zauberpilze" sollen Krebspatienten helfen.

Foto: Yellowj/Shutterstock



Psilocybin soll Tumorpatienten, die unter psychischen Problemen leiden, neue Hoffnung geben. Auf die Wirkung der hallozinogenen Substanz in sogenannten "Magic Mushrooms" deuten zwei doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studien aus den USA hin. In Baltimore bekamen 51 Krebspatienten zwei Psilocybin-Dosen im Abstand von fünf Wochen – eine hohe und eine so niedrige, mit der ein Effekt unwahrscheinlich war. Die hohe Dosis verursachte einen berichteten starken Rückgang der depressiven Stimmung und Angst. In New York bekamen 29 Patienten entweder eine Einzeldosis Psilocybin oder Niacin, das Psilocybin imitiert, aber nicht dessen halluzinogene Eigenschaften hat. 83 Prozent berichteten eine sofortige Verbesserung ihrer Depression und 58 Prozent deutlich weniger Ängste. Bei den Niacin-Probanden waren es nur 14 Prozent. Bei 60 bis 80 Prozent aller Probanden hielt die Veränderung auch sechs Monate später noch an.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet