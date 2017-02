News

08. Februar 2017 Flüsse und Seen weiterhin verunreinigt Bericht der Regierung



Flüsse und Seen in Deutschland sind weiterhin verunreinigt.



Deutschen Gewässern geht es besser als früher, aber längst nicht gut genug. Das geht aus dem Gewässerbericht von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt hervor. Keinem einzigen untersuchten Fluss oder See bescheinigen die Autoren einen "guten" chemischen Zustand. Schuld seien flächendeckend auftretende Schadstoffe wie Quecksilber oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Der ökologische Zustand der Flüsse und Seen wird zu acht Prozent mit "gut" oder "sehr gut" bewertet und zu 53 Prozent mit "unbefriedigend" oder "schlecht". Als Defizite benennen die Autoren etwa fehlende naturnahe Lebensräume für Tiere und Pflanzen oder zu viel landwirtschaftliche Düngung. Immerhin hätten sich manche Gewässer im Vergleich zu Ergebnissen aus 2009 auf die Bewertung "mäßig" verbessert. Das Grundwasser befindet sich laut den Analysen zu knapp zwei Dritteln in einem guten chemischen Zustand.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet