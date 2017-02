News

Die Rendite für Lebensversicherungen wird immer magerer.

Die laufende Verzinsung bestehender Lebens- und Rentenversicherungen schmilzt weiterhin wie Schnee in der Sonne. 2017 schreibt die Branche ihren Kunden im Schnitt nur noch 2,54 Prozent an Zinsen gut – nach 2,79 Prozent im vergangenen Jahr und 3,14 Prozent noch in 2015. Mehr noch: Erstmals passen einige Anbieter von fondsgebundenen Policen, darunter die Allianz, auch ihre Rentenfaktoren für bestehende Verträge nach unten an. In diesen Fällen wird das angesparte Kapital ab Rentenbeginn mit einem niedrigeren Faktor in eine Monatsrente umgerechnet. Dadurch sinken die späteren Rentenleistungen um bis zu 25 Prozent. Zulässig ist die Absenkung des Rentenfaktors aber nur bei Verträgen mit entsprechenden Anpassungs- bzw. Treuhänderklauseln im Kleingedruckten.

