03. Februar 2017 Was ist eigentlich MIH? Weißgefleckte und verfärbte Zähne



Was ist eigentlich MIH?

Foto: Maurizio Procaccini et al



Laut dem Institut der Deutschen Zahnärzte leiden knapp 29 Prozent der Zwölfjährigen in Deutschland unter einer rätselhaften Zahnkrankheit namens Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, kurz MIH. Das heißt, einer oder mehrere der bleibenden Backen- oder Schneidezähne sind von Anfang an gelblich-braun oder weißlich gefleckt, weil im Zahnschmelz Mineralien fehlen. In Extremfällen muss der Zahn mit Füllungen oder Kronen versorgt oder sogar entfernt werden. Die Ursachen für MIH sind noch unklar. Antibiotika stehen ebenso in Verdacht wie Erkrankungen während der Schwangerschaft oder Umweltgifte. Was tun? "Die Verfärbungen lassen sich nicht wieder unsichtbar machen, doch neben einer guten Mundhygiene kann der Zahnarzt mithilfe von Fluoriden einem weiteren Verlust von Zahnschmelz vorbeugen", sagt Professor Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer.



