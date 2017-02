Bio-Wein steht für ungespritzte Trauben. Die sind aber besonders anfällig. Im vergangenen Jahr hat der "falsche Mehltau" die Öko-Winzer an ihre Grenzen gebracht, so der Verband Ecovin Baden. Bis vor drei Jahren war Kaliumphosphonat das Mittel, um den Befall zu bekämpfen. Das wurde dann als Pestizid eingestuft und war für die Öko-Winzer verloren. Sie setzen sich für eine offizielle Zulassung ein – Brüssel blockiert das. Denn Phosphonsäure ist ein chemisch-synthetischer Stoff, der im Grunde nichts in Bio-Produkten zu suchen hat.

+ + + 02. Februar 2017 + + +

+ + + 17. Januar 2017 + + +

Gefragt - geantwortet: Ich habe Joghurt der Marke Thüringer Land gekauft, dem Stempel nach stammt er aber aus Bayern. Ist das erlaubt?

+ + + 05. Januar 2017 + + +

Die Bundesregierung setzt künftig verstärkt auf Nanotechnologie, unter anderem in Lebensmitteln. Das sieht der "Aktionsplan Nanotechnologie 2020" vor, der kürzlich beschlossen wurde.

+ + + 02. Januar 2017 + + +

Bisphenol A (BPA) soll verboten werden. Das fordern EU-Parlamentarier in einer nicht bindenden Resolution. Die Substanz wird immer noch in Materialien eingesetzt, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Heimisches Gemüse im Winter - Lauch und Kohl gehören zu den Klassikern der Winterküche. Doch das heimische Angebot ist auch in den kalten Monaten deutlich vielfältiger. Und so gesund, dass man keine Pillen kaufen muss, um seinen Vitaminbedarf zu decken.



Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.