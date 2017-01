News

01. Februar 2017 Ziele rücken in Ferne 2. Klimaschutzbericht der Bundesregierung



Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Dieses Klimaziel rückt in die Ferne.

Foto: Danicek/iStock/Thinkstock



Ohne weitere Maßnahmen wird Deutschland die selbst gesetzten Klimaschutzziele wohl verfehlen, das geht aus dem zweiten Klimaschutzbericht der Bundesregierung hervor. Deutschland will seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent reduzieren. Derzeit sei eine Minderung eher in der unteren Hälfte der Spanne von 37 bis 40 Prozent zu erwarten, heißt es in dem Bericht. Das liege etwa daran, dass manche Maßnahmen nicht so effektiv seien, wie ursprünglich gedacht.

( oet )

