31. Januar 2017 Sport bei Krebs Krebszentrum Heidelberg sucht Studienteilnehmer



Experten sind sich einig: Krebspatienten profitieren davon, körperlich aktiv zu sein bzw. sich sportlich zu betätigen.

Foto: YanLev/Thinkstock



Gezieltes körperliches Training hat positive Effekte auf das Befinden von Krebspatienten. Wie stark aber die Belastung sein darf und die optimale Trainingsintensität sein muss, wollen Forscher am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg herausfinden. Für diese Studie werden 20 Prostatakrebspatienten und 20 Brustkrebspatientinnen gesucht, die ihre Primärbehandlung innerhalb der letzten zwölf Monate abgeschlossen haben. In Heidelberg erwartet die Probanden ein zwölfwöchiges kostenfreies Training. Erfahrene Sportwissenschaftler leiten die Patienten an.



Kontakt für Interessenten: top-studie@nct-heidelberg.de sowie telefonisch unter 0 62 21/5 63 87 14 oder 5 63 42 50.

( oet )

