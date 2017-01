News

31. Januar 2017 Im Test Elastischer Bodenbelag DLW Naturecore



Wir haben den elastischen Bodenbelag DLW Naturecore ins Labor geschickt.



Der Markenhersteller DLW hat einen Bodenbelag auf den Markt gebracht, der nach seinen Angaben aus natürlichen Rohstoffen besteht. Der Produktkern ist aus Linoleum, das wiederum aus Leinöl, Holzmehl, Harz und Kalkstein gefertigt wird. Darüber ist eine nicht weiter beschriebene "schmutzabweisende Oberflächenvergütung". Da ÖKO-TEST immer an Alternativen zu den stark mit Schadstoffen belasteten PVC-Bodenbelägen interessiert ist, schickten wir den DLW Naturecore, der im Plankenformat von 120 x 20 Zentimetern in 18 Holzdekoren angeboten wird und den Blauen Engel trägt, im Dekor Classic Ash Light in die Labore, um zu prüfen, ob er wirklich eine gute Alternative darstellt. Gleich vorweg: Dem ist so. Der Bodenbelag gast anfangs wohl in geringem Umfang flüchtige organische Verbindungen (VOC) sowie Formaldehyd aus, den wir jedoch noch nicht abwerten. Gelüftet werden aber sollte nach der Verlegung! Ansonsten wurden höchstens Spuren bedenklicher Verbindungen wie Dibutylzinn nachgewiesen. Auch lädt sich der Boden nur gering elektrostatisch auf. Damit schneidet er besser ab als andere elastische Bodenbeläge mit dem Blauen Engel, die wir im ÖKO-TEST-Magazin 7/2014 geprüft hatten.



Gesamturteil "sehr gut"



Mehr zu den untersuchten Parametern und Testmethoden finden Sie unter www.oekotest.de -> Suchen -> "M1701" eingeben.

( oet )

