27. Januar 2017 Unser Bucht-Tipp Flächendeckender Genuss



Der neue Genussführer ist ein Restaurantguide für all diejenigen, denen die Bewahrung regionaler Geschmacksvielfalt am Herzen liegt.



Der hat aber zugelegt! Mit 600 Seiten, mehr als 500 Empfehlungen, darunter 156 neue Adressen, ist der neue Slow Food Genussführer ein echtes Schwergewicht. Gut so, denn darin geht’s nicht um Diättipps, sondern um Lokale, in denen man es sich richtig gut schmecken lassen kann. Die mit frischen, saisonalen Lebensmitteln kochen, die ehrliches Handwerk und kulinarische Traditionen ihrer Region pflegen und herzlichen Service bieten. Von Glücksburg bis Oberstdorf, von Aachen bis Görlitz, von der Weinstube über abgelegene Gasthäuser und einfache Fischerhütten bis zu eleganten Restaurants ist alles dabei, was Genießer unverfälschten Essens schätzen. Eine Warenkunde und ein Abc regionaler Spezialitäten runden die Lektüre ab, über die man sich keinesfalls hungrig hermachen sollte!



Slow Food: Genussführer Deutschland 2017/18. Oekom, 2016, 608 Seiten, 24,95 Euro (E-Book: 18,99 Euro).

