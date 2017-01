Themen



Seite 1/7 Seite 1/7 25. Januar 2017

Die verschiedenen Gebäudestandards

Mehr Durchblick? Oder nur verwirrend?

Foto: Volker Lehmkuhl

Wer heute bauen und dabei auf den Energieverbrauch und eine umweltfreundliche Heizung achten möchte, steht vor einer Vielzahl an Fragen: Soll es ein KfW-Effizienzhaus werden? Ein Null- bzw. Plusenergiehaus oder lieber ein Passivhaus? Die Mindestanforderungen an den energetischen Standard von Gebäuden werden in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. Ihre Vorgaben beziehen sich neben der Heizungs- und Klimatechnik vor allem auf den Wärmedämmstandard des Gebäudes. Aber was sagen die unterschiedlichen Standards aus?

Inhaltsverzeichnis



Seite 1/7 Seite 1/7

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet