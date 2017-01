News

24. Januar 2017 Keine zonierte Matratzen Nicht für Kinder



Matratzen in "Erwachsenengröße" mit Zonen sind für Kinder nicht geeignet.

Foto: Daniel Jedzura/Shutterstock



Eignen sich für Kinder, die ein großes Bett bekommen, die gleichen Matratzen wie für Erwachsene?



Nicht in jedem Fall. Sehr viele Matratzen in "Erwachsenengröße" bieten Zonen unterschiedlicher Härte, die die verschiedenen Körperbereiche eines Erwachsenen jeweils optimal stützen sollen. Auf die Höhe, etwa des Beckens von Kindern, sind diese Zonen dagegen nicht abgestimmt. "Solange der Körper nicht ausgewachsen ist, ist von zonierten Matratzen abzuraten", sagt Norbert Vogt von der Forschungsgruppe Industrieanthropologie der Universität Kiel. Der wachsende Körper solle beim Schlafen grundsätzlich nicht in eine Form gezwängt werden. Mit einer einfachen homogenen Matratze sei Kindern im ersten großen Bett besser gedient.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet