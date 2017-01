News

23. Januar 2017 Auf die Details achten Onlinekauf von Kosmetikprodukten



Beim Onlinekauf von Kosmetikprodukten sollte man auf die Details achten.

Foto: Kartinkin77/Shutterstock



Kosmetik im Internet zu bestellen und liefern zu lassen, ist praktisch. Aber worauf können Verbraucher achten, um keine böse Überraschung zu erleben?



Zunächst sollte die Beschreibung des Kosmetikprodukts in Deutsch verfasst und die vollständige Inhaltsstoffliste bereits im Onlineshop zu finden sein, damit etwa Allergiker problematische Substanzen sofort erkennen können. Außerdem sollten auf der Verpackung die Füllmenge, Anwendungshinweise und Hinweise zur Haltbarkeit angegeben sein. Besonders günstige Preise können ein Zeichen für Produktfälschungen sein, die oft unter schlechten Hygiene- und Qualitätsstandards produziert werden. Seien Sie skeptisch bei besonders verlockenden Schnäppchen. Schauen Sie sich das Impressum des Onlineshops genau an: Dort müssen die vollständigen Kontaktdaten des Anbieters aufgeführt sein. Sitzt er nicht in der EU, kann dies einen möglichen Rechtsstreit erschweren. Wie bei allen Kaufverträgen haben Sie auch bei Kosmetik ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Aber Vorsicht: Bei Produkten wie Lippenstiften oder Concealern, die aus Hygienegründen versiegelt sind, kann das Widerrufsrecht beim Öffnen erlöschen.



Diese und weitere Tipps hat Dialog Kosmetik zusammengefasst: www.dialog-kosmetik.de -> Dokumente -> Einkaufen im Internet.

( oet )

Links



Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet