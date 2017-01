News

19. Januar 2017 Selbstbehalt interessiert den Fiskus nicht Urteil des Bundesfinanzhofs



Der Selbstbehalt für Arzt- und Behandlungskosten interessiert den Fiskus nicht.





Hat ein privat Krankenversicherter Arzt- und Behandlungskosten in Höhe eines mit dem Versicherer vereinbarten Selbstbehalts aus eigener Tasche bezahlt, so kann er diese Kosten nicht als Sonderausgaben bei der Steuererklärung geltend machen. Das hat der Bundesfinanzhof in einem Anfang November veröffentlichten Urteil vom Juni dieses Jahres entschieden (Az. X R 3/14). Begründung: Der Selbstbehalt stelle keine Gegenleistung für die Erlangung von Versicherungsschutz dar. Er könne daher nicht als Beitrag zur Krankenversicherung im Sinne des Einkommensteuer-Gesetzes angesehen werden. Allenfalls könnten die übernommenen Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden. In diesem Fall werden aber nur die Aufwendungen berücksichtigt, welche die zumutbare Eigenbelastung übersteigen.

