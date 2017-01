News

16. Januar 2017 Mit Lockzinsen zum Vertragswechsel Kündigung des Bausparvertrags



Mit Lockzinsen versuchen Bausparkassen ihre Kunden zum Vertragswechsel zu bewegen.

Foto: Simone Voigt/Shutterstock



Immer mehr Bausparkassen versuchen Kunden mit gut verzinsten Altverträgen aus den Verträgen zu drängen. Das gilt vor allem für Sparer, deren Vertrag die Bausparsumme bereits erreicht hat. Doch auch Sparer, die nur das Bauspardarlehen nicht in Anspruch nehmen wollen, müssen mit einer Kündigung rechnen. Ob das in jedem Fall zulässig ist, wird 2017 der Bundesgerichtshof entscheiden. Bis dahin bleibt die Branche kreativ. Der neueste Trick trifft Sparer, deren Verträge die Branche bislang nicht kündigen kann, weil das Guthaben noch unter der Mindestsumme liegt. Ihnen bieten einige Kassen die Anlage des Ersparten in einem Entnahmedepot oder Sparbrief für ein bis fünf Jahre mit attraktiven Zinsen. Dafür muss der Altvertrag mit deutlich längerer Laufzeit gekündigt werden. Unterm Strich zahlen die Sparer aber fast immer drauf.

( oet )

