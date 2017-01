News

09. Januar 2017 Kinder leiden unter schlechter Luft Report von UNICEF



Fast jedes siebte Kind weltweit leidet unter schlechter Luft.

Laut einem Report des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) lebt fast jedes siebte Kind auf der Welt – das sind rund 300 Millionen – in Gebieten mit stark verunreinigter Luft. Die Luftverschmutzung sei dort sechsmal höher als internationale Richtlinien erlauben. Der Report "Clear the Air for Children"bezieht sich auf Satellitenbilder, die erstmals festhalten, wie viele Kinder in welchen Regionen einer Luftverschmutzung ausgesetzt sind, die die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) überschreiten. "Luftverschmutzung ist eine der Hauptursachen für den Tod von circa 600.000 Kindern unter fünf Jahren jedes Jahr und bedroht täglich das Leben und die Zukunft weiterer Millionen Menschen", sagte UNICEF-Direktor Anthony Lake. Betroffen sind vor allem Südasien, gefolgt von Afrika und Ostasien.

