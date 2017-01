News

06. Januar 2017 Zigarettenrauch schädigt Erbgut Studie im Fachmagazin Science



Zigarettenrauch schädigt das Erbgut.



Rauchen erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken. Das ist bekannt. Nun hat ein internationales Forscherteam aufgedeckt, welche Gene der Tabakrauch direkt beeinflusst und welche Organe er wie häufig schädigt. Das Rauchen einer Schachtel Zigaretten täglich verursacht im Schnitt jährlich rund 150 Veränderungen in jeder Lungenzelle, schreiben sie in ihrer umfassenden Studie im Fachmagazin Science. Die Zahl der DNA-Mutationen hängt demnach von der Zahl der gerauchten Zigaretten und dem Organ ab. Mit jeder Zellveränderung steigt das Krebsrisiko. Neben der Lunge kommt es auch in anderen Organen zu Veränderungen. Im Kehlkopf etwa treten bei einer Schachtel Zigaretten täglich im Jahr im Schnitt zusätzlich 97 Mutationen pro Zelle auf, in der Rachenhöhle 39, im Mund 23. Auch Organe wie die Harnblase (18 Mutationen) und die Leber (sechs Mutationen), die nicht direkt mit dem Rauch in Kontakt kommen, sind betroffen.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet