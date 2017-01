News

03. Januar 2017 "Enke-App" für Depressive Hilfe für kranke Menschen



6,7 Millionen Menschen leiden nach Erhebungen der Stiftung, die zu Ehren von Robert Enke ins Leben gerufen wurde, in Deutschland an Depressionen.



Sieben Jahre nach dem Suizid des früheren Fußballprofis Robert Enke soll eine Smartphone-App Depressive zur Seite stehen, teilte die Enke-Stiftung mit. Betroffene könnten künftig mit der "Enke-App" Hilfe holen, indem sie an eine bestimmte Menschengruppe einen Notruf absetzen. In akuten Situationen ermögliche die App zudem, per SOS-Notruf Rettungskräfte zu alarmieren.

( oet )

