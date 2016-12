News

05. Dezember 2016 Tierversuchsverbot für Kosmetik EuGH konkretisiert Verbot



Der EuGH konkretisiert das Tierversuchsverbot für Kosmetik.

Foto: © PETA USA



Der Handel mit Kosmetika, die oder deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden, ist in der EU seit März 2013 verboten. Bislang war jedoch nicht eindeutig geregelt, wie es sich mit Produkten oder Bestandteilen verhält, die für den Handel in Ländern hergestellt wurden, in denen Tests an Tieren verpflichtend sind. In China und Japan etwa sind Tierversuche vorgeschrieben, um die Sicherheit kosmetischer Mittel zu gewährleisten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun geurteilt, dass das EU-Verbot auch greift, wenn Tierversuche in einem Drittland gesetzlich gefordert sind. Der Ort, an dem die Tierversuche durchgeführt wurden, spiele keine Rolle, betont der EuGH. Die Kosmetikverordnung, in der das Verbot verankert ist, habe das Ziel, tierversuchsfreie Methoden zu fördern. Das sei mit ein Grund, weshalb die Verbote nicht umgangen werden dürften.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet