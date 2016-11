News

Politik bremst Solarbranche aus



Die Politik bremst die Solarbranche aus, sagt Dr. Harry Wirth vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.

Foto: Fraunhofer ISE



Dr. Harry Wirth ist Bereichsleiter am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg (Breisgau).



ÖKO-TEST: Von 2013 bis 2015 wurde bundesweit weniger als ein Drittel dessen an neuer Leistung von Photovoltaikanlagen (PV) installiert, was zwischen 2010 und 2012 zugebaut wurde. Gleichzeitig bewerten Experten die Aussichten als eher gut. Wie geht es der deutschen Solarbranche wirklich?



Dr. Harry Wirth: Die deutsche Solarbranche war in den letzten Jahren deutlich geschrumpft. Veränderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) haben die Nachfrage in Deutschland stark sinken lassen, dazu kamen weltweite Überkapazitäten bei der Modulproduktion durch starken Aufbau in Asien. International ist die Photovoltaik jedoch nicht zu bremsen und jene Firmen, die auf globale Märkte, auf Innovationen und Qualität setzen, entwickeln sich in letzter Zeit wieder gut. Innovationen sind es auch, die eine Fortsetzung der unglaublichen Kostensenkung für PV-Strom vorantreiben werden. In den zurückliegenden zehn Jahren sind etwa die Preise für Aufdach-PV-Systeme mittlerer Größe um 75 Prozent gefallen.



ÖKO-TEST: Das gesetzliche Ziel von 2,5 Gigawatt Zubau an Solarenergie pro Jahr wird derzeit klar verfehlt. Ist die Bundesregierung in ihrer Begrenzung der Solarenergie übers Ziel hinausgeschossen?



Dr. Harry Wirth: Ganz offensichtlich. Wenn wir die Energiewende wollen, benötigen wir am Ende des Tages 150 bis 200 Gigawatt an installierter PV-Leistung in Deutschland, dazu Windstromerzeugung in ähnlicher Größenordnung und einen Strauß weiterer Maßnahmen. Die Regierung kann diesen Prozess beschleunigen oder aber ausbremsen. So wurde beispielsweise die Vergütung stark eingeschränkt und es wurden Abgaben auf Solarstrom eingeführt. Bei 1,5 Gigawatt jährlichem Zubau wie in 2015 wird die Energiewende erst gegen Ende des Jahrhunderts vollendet. Die Bremsspur schwächt eine sehr leistungsfähige deutsche PV-Branche.



ÖKO-TEST: Lohnt sich denn Photovoltaik für Verbraucher derzeit?



Dr. Harry Wirth: Verbraucher, die kleine Anlagen kaufen, müssen derzeit noch keine Abgaben auf selbst produzierten PV-Strom entrichten. Da sie mit Eigenerzeugung ihre Stromrechnung senken können, ganz besonders bei Nutzung von Batteriespeichern, wird sich Photovoltaik heute in vielen Fällen lohnen. Wichtig ist neben der Eignung des Daches vor allem die Qualität der Komponenten und der Installation. Qualitätsbewusste Hersteller setzen ihre Prüfmaßstäbe für PV-Module deutlich höher an als es die einschlägigen Normen fordern. Module mit höheren Wirkungsgraden nutzen die oft knappe Dachfläche besser aus. Bei Batterien zählt die Effizienz beim Be- und Entladen sowie die Gebrauchsdauer in Zyklen.

