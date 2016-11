News

23. November 2016 Unsere Kritik: Mogelpackung Das Alterra Feuchtigkeits-Shampoo Bio-Granatapfel & Bio-Aloe Vera



Im Alterra Feuchtigkeits-Shampoo Bio-Granatapfel & Bio-Aloe Vera stecken Cocamidopropyl Betaine und Guarmehl.



Erfahrene Käufer denken bei Produkten der Kosmetiklinie Alterra an zertifizierte Naturkosmetik. Auf dem Alterra Feuchtigkeits-Shampoo Bio-Granatapfel & Bio-Aloe Vera aber fehlt ein entsprechendes Siegel, weil es zwei synthetisch hergestellte Tenside auf Rohstoffbasis enthält (Cocamidopropyl Betaine, Guarmehl). Zum besonders großen Ärgernis wird die Sache aber, weil die meisten Käufer das fehlende Zertifikat vermutlich gar nicht bemerken. Schließlich sieht die Shampooflasche so aus wie die restlichen Produkte der Linie und trägt ebenso die Aufschrift "Naturkosmetik". Auch wenn sich Anbieter Rossmann auf die 75-Prozent-Regel des NaTrue-Siegels beruft, empfinden wir die Angelegenheit als gezielte Irreführung des Kunden – zumal es mit Isana eine zweite unternehmenseigene Linie für nicht naturzertifizierte Produkte gibt. Die 75-Prozent-Regel besagt, dass Hersteller erst dann einzelne Produkte für das Na­True-Siegel registrieren können, wenn drei Viertel der Produktlinie den geforderten Standards entsprechen. Sie ist aber kein Freifahrtschein, um das restliche Viertel in Trittbrettfahrermanier mit durchzuschleusen. Letztlich gilt: Nur wenn die Siegel von NaTrue, BDIH, Ecocert und Demeter auf dem Produkt zu finden sind, handelt es sich um echte Naturkosmetik.

