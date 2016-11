News

24. November 2016 Unlauterer Wettbewerb? Gebühren für den Müll



Je nach Stadt unterscheiden sich die Müllgebühren in Deutschland so stark, dass das Bundeskartellamt den Markt durchleuchten will. Problematisch sei die immer größer werdende Zahl an Ausschreibungsgebieten mit wenigen Bewerbern. Der fehlende Wettbewerb lässt den Unternehmen freie Hand. Das untermauert auch das Müllranking 2016 von Haus & Grund: So bezahlt beispielsweise ein Vier-Personen-Haushalt in Karlsruhe jährlich 577,68 Euro für den Müll-Vollservice, in Mainz sind es nur 144,12 Euro (je siebentägige Entleerung).

