18. November 2016 Im Gespräch Ärztelatein im Klartext



Ansgar Jonietz ist Geschäftsführer des Start-ups "Was hab’ ich".

Das Start-up "Was hab’ ich" übersetzt seit 2011 Arztbriefe in leicht verständliche Sprache. Seit Herbst 2015 kooperiert das Unternehmen mit einer Klinik in Bad Ems und arbeitet gemeinsam am Projekt Patientenbrief. ÖKO-TEST hat bei Geschäftsführer Ansgar Jonietz nachgefragt, was es damit auf sich hat.



ÖKO-TEST: Was genau ist der Patientenbrief?



Ansgar Jonietz: Mit dem Patientenbrief erhält der Patient erstmals direkt von der Klinik eine leicht verständliche Version seines Entlassungsbriefes. Darin enthalten sind patientengerechte Informationen über dessen Krankheitsbild, durchgeführte Untersuchungen und gesundheitsförderliches Verhalten nach der Entlassung. Der Patientenbrief ist dadurch auch für den weiterbehandelnden Arzt eine Unterstützung, da dieser auf besser informierte Patienten trifft.



ÖKO-TEST: Wie funktioniert das Prinzip?



Ansgar Jonietz: In der Klinik wird zunächst ganz normal der Entlassungsbrief erstellt und bei Entlassung des Patienten digital und datenschutzkonform an uns übermittelt. Basierend auf dem Arztbrief wird der Patientenbrief dann von den dort festangestellten Ärzten individuell erstellt und dem Patienten im Namen der Klinik zugesandt.



ÖKO-TEST: Welche Möglichkeiten haben Patienten anderer Kliniken?



Ansgar Jonietz: Auf der Website www.washabich.de kann jeder Patient seine medizinischen Befunde einsenden. Ehrenamtlich engagierte Medizinstudierende höherer Semester und Ärzte übersetzen das "Medizinerlatein" dann in leicht verständliche Texte. Die Übersetzung ist anonym und kostenlos.



ÖKO-TEST: Müssen Patienten nicht um ihre sensiblen Daten fürchten?



Ansgar Jonietz: Die Datenübermittlung erfolgt jeweils verschlüsselt, die Sicherheit ist mit der des Online-Bankings vergleichbar. Unser Service kann anonym genutzt werden, daher bitten wir die Patienten auch, ihre persönlichen Daten auf den Befunden zu schwärzen. Für die Übersetzung benötigen wir zur groben Einordnung nur ihr Geschlecht und Geburtsjahr.

