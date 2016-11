News

17. November 2016 Im Test Pure Encapsulations Schlaf Formel



In einer Tagesdosis steckt ordentlich Melatonin, ein verschreibungspflichtiger Arzneiwirkstoff. Das Präparat dürfte so gar nicht verkauft werden.



Täglich zwei Pillen und schon klappt’s wieder mit dem Ein- und Durchschlafen: Nicht weniger verspricht die Pur Encapsulations Schlaf Formel von Pro Medico. Das ließ uns aufhorchen. Denn bei den bundesweit und in Österreich frei erhältlichen Kapseln "für einen erholsamen Schlaf" handelt es sich laut Anbieter um ein Nahrungsergänzungsmittel. Das sind rechtlich Lebensmittel, die eben nur die Ernährung ergänzen und eigentlich nicht wie Schlafmittel wirken dürfen. Doch in einer Tagesdosis stecken laut Packung überraschend 0,29 Milligramm Melatonin. Und das geht gar nicht: "Es handelt sich damit um ein nicht zugelassenes und verschreibungspflichtiges Arzneimittel", urteilt unser Gutachter Professor Manfred Schubert-Zsilavecz. Das Präparat dürfte so gar nicht verkauft werden. Die zusätzlich enthaltenen Stoffe Melissenextrakt, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe sind laut dem Experten vom Institut für Pharmazeutische Chemie der Universität Frankfurt zwar wirkungslos gegen Schlafstörungen. Melatonin, das auch natürlich im menschlichen Hirn produziert wird, greife hingegen aktiv in den Schlaf-Wach-Rhythmus ein. Als rezeptpflichtiger Arzneistoff wirke das Hormon schlafanstoßend und werde bei Patienten ab 55 Jahren eingesetzt. Sein Zusatz in Nahrungsergänzungsmitteln ist auch aus Sicht des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit spätestens ab hohen Dosen von 0,28 Milligramm nicht zulässig, wie unsere Nachfrage ergab. Ab dieser Menge sei von einer erheblichen Wirkung auf den Stoffwechsel auszugehen. Dann sei ein Produkt auch nach Auffassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte allein anhand des Zusatzes als rezeptpflichtiges Medikament einzustufen, für das der Anbieter eine Zulassung benötigt. Die Pur Encapsulations Schlaf Formel erhält daher das Gesamturteil "ungenügend".



