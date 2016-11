News

16. November 2016 Gefragt – geantwortet Selbst gemachte Kosmetik



Bei selbst gemachter Kosmetik kommt es auf die Basis an.

Foto: verchik/Shutterstock



Im Internet wird als Farbbasis für selbst gemachten Lippenstift Lidschatten benutzt. Ich frage mich, ob das gesund ist? Würde Naturkosmetik dafür infrage kommen?



Ohne Laboranalyse ist das schwer zu sagen, denn es kommt bei Do-it-yourself-Kosmetik stark auf die Ausgangsstoffe an. In Fett auf Erdölbasis können zum Beispiel krebsverdächtige Mineralölrückstände (MOAH) enthalten sein. Die sind besonders problematisch, wenn sie oral aufgenommen werden – was bei Lippenstiften kaum zu vermeiden ist. Als Alternative kommen natürliche Wachse infrage. In Lidschatten können bedenkliche Konservierungsstoffe, problematische Farbstoffe oder Schwermetalle stecken. Wir raten bei dekorativer Kosmetik eher zu zertifizierten Naturprodukten, da sie in ÖKO-TESTs meist weniger belastet sind als konventionelle Kosmetik. Metalle können aber auch in Naturstoffen vorkommen, theoretisch kann also auch Naturkosmetik belastet sein.

( oet )

