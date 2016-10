News

"Vergessen Sie Antioxidantien!"



"Vergessen Sie Antioxidantien", sagt Professor Harald Schmidt von der Universität Maastricht.

Foto: privat



Professor Harald Schmidt von der Universität Maastricht (Niederlande) hat Antioxidantien erforscht. Sein Übersichtsartikel, der diverse Studien und Initiativen zum Thema zusammenfasst, ist jüngst im British Journal of Pharmacology erschienen.



ÖKO-TEST: Antioxidantien stecken in vielen Nahrungsmitteln wie Brokkoli, Spinat oder Beeren. Sind diese Stoffe wirklich so gesundheitsfördernd, wie immer behauptet wird?



Prof. Harald Schmidt: Gesunde Nahrungsmittel oder natürliche Extrakte sind für eine gesunde Ernährung sehr zu empfehlen. Dort sind aber vor allem die sekundären Pflanzenstoffe wirksam, die wir noch lange nicht alle kennen. Aber vergessen Sie die Antioxidantien darin.



ÖKO-TEST: Aber sind es nicht die Antioxidantien, die besonders effektiv gegen sogenannte "freien Radikale" vorgehen?



Prof. Harald Schmidt: Der Ausdruck "freie" Radikale ist falsch, aber das ist ein chemisches Detail. Es handelt sich um Radikale. Der entscheidende Irrglaube, der jahrzehntelang bestand und leider noch immer in den Köpfen vieler, auch von Wissenschaftlern steckt, ist, dass diese Radikale – oder besser reaktive Sauerstoffverbindungen (RSV) – allein schädliche Abfallprodukte in unserem Körper sind, die es gilt zu entfernen. RSV werden in unserem Körper von fünf verschiedenen Enzymfamilien gezielt gebildet, die keine andere Funktion haben. Es kann sich also auf gar keinen Fall ausschließlich um Abfallprodukte oder Schadstoffe handeln. Im Gegenteil, RSV haben viele schützende und essenzielle Wirkungen in unserem Körper, z.B. in der Immunabwehr, Bildung neuer Blutgefäße, den Trainingseffekt nach Ausdauersport, Hormonsynthese und vieles mehr. Es ist auch falsch anzunehmen, es gäbe ein gesundes Maximum an RSV und, falls dieses überschritten ist, es gesund wäre, auf ein gesundes Level abzusenken. Auch große Mengen können gesund sein, z. B. in der Immunabwehr. Dies könnte ein Grund sein, warum unter chronischer Einnahme von Antioxidantien vermehrt Tumoren auftreten. Vielleicht ist hierüber zu erklären, dass unter chronischer Einnahme von Antioxidantien vermehrt Tumoren auftreten. Dort, wo RSV tatsächlich krankheitsrelevant sind, muss man therapeutisch ganz anders vorgehen als mit Antioxidantien. Das untersuchen wir derzeit in einem großen europäischen Forschungsprogramm.



ÖKO-TEST: Was passiert in unserem Körper, wenn Antioxidantien auf Radikale treffen?



Prof. Harald Schmidt: Hier stellt sich die Frage, ob Antioxidantien überhaupt als Antioxidantien wirken können. Man stelle sich das mal vor: Die Annahme ist also, ich schlucke eine Tablette, in der eine Substanz ist, die mit RSV reagieren kann. Im günstigsten Fall schnappt sie sich das Radikal und es entsteht eine harmloses Endprodukt. Im ungünstigen Fall wird zwar das eine Radikal abgefangen, aber ein neues entsteht, eine Kettenreaktion startet. Zusätzlich muss diese Substanz im Darm aufgenommen, durch die Leber ins Herz, in den großen Blutkreislauf, in ein Organ – sagen wir mal den Herzmuskel – kommen, dort warten, bis RSV entstehen, dann diese ungefährlich abfangen und dann wieder aus dem Körper verschwinden? Und das 24 Stunden lang? Ich halte das für völlig unmöglich und es gibt auch keinerlei Evidenz. Es gibt Scharlatane, die irgendwelche sogenannten "oxidativen Kapazitäten" im Blut zu messen behaupten und scheinbar Wirkungen von Antioxidantien belegen. Diese Methoden sind alle als Unsinn widerlegt und können seit Jahren in keiner anerkannten Fachzeitschrift mehr publiziert werden. Eines der bekanntesten Antioxidantien, Resveratrol, wirkt übrigens gar nicht als Antioxidans. Es beeinflusst Genexpression; einige Gene werden ein- oder ausgeschaltet. So wirken auch eine Vielzahl von Hormonen. Das letzte Wort, ob der Nettoeffekt von Resveratrol nun gut oder schlecht ist, ist auch noch nicht gesprochen. Ein Wissenschaftler wurde kürzlich entlarvt, massenhaft Daten gefälscht zu haben.



ÖKO-TEST: Das heißt also auch Finger weg von Nahrungsergänzungsmitteln mit Antioxidantien?



Prof. Harald Schmidt: Ja! Der Wunsch, man könnte ungesunde Ernährung oder Lebensweisen durch isolierte Mixe diverser Vitamine und Mineralien ausgleichen, ist vielleicht verständlich oder wünschenswert, aber absolut unbewiesen. Ich rate Verbrauchern daher dazu, sich gesund und vielseitig zu ernähren. Vor allem Gemüse. Wer ein bisschen mehr für sich tun will, kann zu diversen Extrakten greifen, aber ohne Zusätze. Anders als Antioxidantien können die zumindest nicht schaden.

