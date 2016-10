News

Es gibt Hoffnung für die Tiefseeregionen.



Verschiedene EU-Institutionen haben sich darauf geeinigt, die Tiefsee und ihre Bewohner besser zu schützen. Bodenschleppnetze sollen unterhalb von 800 Metern in EU-Gewässern verboten werden, für empfindliche Meeresgebiete soll das Verbot bereits ab 400 Metern gelten. Zudem sollen Fischer dokumentieren, wie viele Tiefseeschwämme oder Korallen sie fangen, und sie sollen in andere Fischgründe ausweichen, wenn ein Maximum erreicht ist. Die Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) bewertet den Entschluss als "Paukenschlag aus Brüssel" und "herausragende Entscheidung für den Schutz der Tiefsee-Öko-Systeme". Noch ist die Einigung informell, das EU-Parlament soll voraussichtlich im November über sie abstimmen.

