26. Oktober 2016 Millionen Tonnen Abfall, ... ... Milliarden Euro Umsatz



In Deutschland entstehen jährlich etwa 400 Millionen Tonnen Abfälle.



Die deutsche Kreislaufwirtschaft macht mit 267.000 Beschäftigten etwa 70 Milliarden Euro Umsatz. Das geht aus dem ersten Branchenbild dieses Wirtschaftszweigs hervor. "Die Kreislaufwirtschaft hat sich in drei Jahrzehnten von einer reinen Müllabfuhr und Stadtreinigung zu einer komplexen Wirtschaftsbranche mit einem breiten Dienstleistungsspektrum entwickelt", heißt es darin. Etwa 11.000 Unternehmen hierzulande sammeln Abfälle, verwerten sie, entwickeln Technik für die Abfallwirtschaft oder handeln mit Altmaterialien. In Deutschland entstehen jährlich etwa 400 Millionen Tonnen Abfälle, etwa die Hälfte davon sind Bau- oder Abbruchabfälle. Haushalte produzierten in 2013 etwa 460 Kilogramm Abfälle je Einwohner.

