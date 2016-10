News

25. Oktober 2016 Gefragt - geantwortet Schlank durch Abnehmgürtel?



Schlank durch Abnehmgürtel?

Sogenannte Bauchweggürtel aus Textilien wie Neopren versprechen Abnehmerfolge, da die Wärme Fettpolster schmelzen lasse. Geht das?



Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Stefan-Martin Brand, Direktor des Instituts für Sportmedizin am Universitätsklinikum Münster, sagt dazu: "Nein, ein solches Produkt hat keinen gesundheitlichen Nutzen! Punktuell Fettpölsterchen zu verlieren ist unmöglich. Dass man also mit einem Bauchweggürtel gezielt die ungeliebten Rettungsringe los wird, ist Wunschdenken und ein nicht einlösbares Versprechen. Es wird schließlich nicht das Fett durch Wärme geschmolzen und ausgeschwitzt, sondern Wasser – und das nimmt man früher oder später wieder zu sich. Auch dass die Haut gestrafft wird, erreichen Sie nur durch Training, und Dehnungsstreifen sind irreversible Schäden, dagegen gibt es keine Mittel. Das Geheimnis des Abnehmens ist es, mehr Energie zu verbrauchen als man zuführt. Ausdauersport hilft dabei gut und Kraftsport lässt die Muskeln wachsen, die ersetzen Fett. Wäre es so einfach, wie die Anbieter von Bauchweggürteln versprechen, könnte man sich auch eine Wärmflasche auf den Bauch legen oder einen Mieder in der Sauna tragen. Vergessen Sie das!"

